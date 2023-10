Turquie : le ministère de l'Intérieur visé par une attaque

Durée de la vidéo : 1 min

Des tirs et une explosion ont eu lieu devant le ministère de l'Intérieur turc, dimanche 1er octobre. Les deux assaillants sont morts.

À Ankara (Turquie) dimanche 1er octobre au matin, un véhicule gris s'arrête devant le ministère de l'Intérieur turc. Un passager sort, une arme à la main, et ouvre le feu avant de se faire exploser. Un second assaillant est aussitôt abattu par les policiers. L'attaque a fait deux blessés légers parmi les forces de l'ordre. Le président turc a condamné un attentat terroriste. "Les scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens n'ont pas atteint leurs objectifs et ne les atteindront jamais", a indiqué Recep Tayyip Erdogan.



Une attaque revendiquée par les indépendantistes kurdes

L'attaque a été revendiquée en fin d'après-midi par le mouvement indépendantiste kurde du PKK. À 400 mètres de l'explosion, le Parlement turc devait faire son entrée en présence du président. Il devait valider ou non l'entrée de la Suède dans l'OTAN. La Turquie reproche à la Suède une forme de clémence à l'égard des mouvements kurdes, qu'il qualifie régulièrement de terroristes.