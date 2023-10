Reconnaissance faciale : dans quels pays est-elle utilisée ?

Durée de la vidéo : 2 min

La France envisage de tester la reconnaissance faciale pour sécuriser les Jeux olympiques. Dans certains pays, cette technologie est déjà utilisée au quotidien.

Dans certains pays, il est possible de payer ses courses avec la reconnaissance faciale. Une boutique japonaise teste ce moyen de paiement. "Nous attendons que cela nous permette de renouveler notre clientèle et que cela facilite les opérations en magasin", explique Yoshioka Tomohiko, de Yahoo Japan. En Chine, la reconnaissance biométrique est monnaie courante. L'Etat se sert de cette technologie pour identifier les individus dans la rue. Les faits et gestes des citoyens chinois sont répertoriés et certains se retrouvent fichés sur une liste noire.



La reconnaissance faciale pour retrouver des femmes non voilées en Iran

En Iran, l'intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale figure dans un clip diffusé par le régime. Dans celui-ci des femmes qui marchent dans la rue sans voile sont filmées, jusqu'à ce que leur identité s'affiche. En France, des dispositifs ont été testés sur des événements ponctuels. "Certains se sont dit : la biométrie est une solution avérée pour pouvoir repérer de potentielles malveillances, voire d'actes de terrorisme", explique Damien Bancal, expert en cyber-intelligence, fondateur de zataz.com.