Séisme en Turquie et en Syrie : des secours arrivés en Turquie avec du matériel de pointe

Face aux besoins immenses après le séisme en Turquie et en Syrie, 45 pays ont déjà proposé leur aide, en majorité en direction de la Turquie. Notre envoyé spécial Naoufel El Khaouafi a pu suivre les secours dans la petite ville d’Osmaniye.

Des membres de la sécurité civile française sont arrivés mardi 7 février en Turquie. Ils sont 139, notamment des spécialistes des secours sous les décombres, avec leurs chiens. "Le premier détachement de la sécurité civile est arrivé cet après-midi en Turquie, on est en ce moment même dans le sud-est du pays, à Osmaniye, ville qui a été touchée par ces séismes", rapporte Naoufel El Khaouafi, envoyé spécial à Osmaniye.

Risque d'hypothermie

"En ce moment même, les secouristes sont en train de décharger le matériel. Plusieurs tonnes de matériel médical, de déblaiement, ou encore des matériels de pointe d’extraction de personnes sous les décombres, qui ont été apportés", décrit le journaliste. L’objectif va être d’agir le plus rapidement possible, "pour essayer de trouver un maximum de survivants sous les décombres", ajoute Naoufel El Khaouafi. Le temps presse, d’autant plus à la tombée de la nuit, "avec un risque d’hypothermie pour les personnes qui se retrouvent sous les décombres", conclut le journaliste.