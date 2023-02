Séisme en Turquie et en Syrie : des habitations inadaptées face au risque ?

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par J. Lonchampt, J.-C. Batteria, R. Mathé, F. Fontaine - France 3 France Télévisions 19/20

Le tremblement de terre survenu lundi 6 février en Turquie et en Syrie est le plus puissant depuis 1999. La Turquie se situe sur les zones sismiques les plus actives au monde. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête des habitants, qui vivent souvent des habitations inadaptées.

Des quartiers entiers rayés de la carte. Lundi 6 février, la Turquie a connu l'un des pires tremblements de terre de son histoire, un séisme de magnitude 7,8, une ampleur jamais vue dans cette région du monde depuis plus de 200 ans. L'épicentre se situe à la frontière avec le pays voisin, la Syrie, le long de la faille est-anatolienne. Des bâtiments qui ne répondent pas aux normes sismiques La Turquie se situe sur la plaque tectonique anatolienne, particulièrement mouvante. Elle est prise en étau par la plaque eurasienne au nord, et la plaque arabique au sud. Une grande partie de la Turquie se déplace donc vers l'ouest, d'environ 2 cm par an. En 1999, ces mouvements avaient provoqué la mort de 17 000 personnes. Malgré le choc national et les multiplies alertes, le pays ne serait toujours pas préparé à de telles secousses. Certains experts estiment que des bâtiments ne répondent pas aux normes sismiques.