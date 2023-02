DIRECT. Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan monte à plus de 4 700 morts après les trois secousses qui ont frappé la zone

Ce qu'il faut savoir

La course contre la montre se poursuit, mardi 7 février, en Turquie et dans le nord de la Syrie pour extirper des survivants des violents séismes qui ont ravagé la région lundi, laissant plusieurs milliers de morts. Selon le dernier bilan officiel, qui risque de s'alourdir, vingt-quatre heures après la première des trois grosses secousses, plus de 4 700 personnes ont trouvé la mort, dont 3 381 en Turquie, selon les sources officielles, et plus de 1 440 en Syrie, selon le gouvernement et les secouristes.

Trois grosses secousses. Plusieurs nouveaux tremblements de terre ont été enregistrés lundi et dans la nuit. Une réplique, de magnitude 5,5, a été enregistrée à 4h13 ce matin près de Gölbasi, dans le sud de la Turquie. Lundi, une plus forte secousse encore, de magnitude 7,5, avait frappé le sud-est de la Turquie à la mi-journée. Son épicentre était situé près de la ville turque d'Ekinozu, à une centaine de kilomètres au nord du premier.

Une aide du monde entier. "La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place", a annoncé Emmanuel Macron, évoquant des "images terribles". Lundi soir, 139 secouristes de la Sécurité civile s'envoleront pour la Turquie, a détaillé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sept autres pays de l'Union européenne vont envoyer des sauveteurs. De nombreux autres pays ont proposé leur assistance, dont l'Ukraine et la Russie.

L'épicentre proche de la Syrie. L'épicentre du premier tremblement de terre se situe dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Dans la journée de lundi, pas moins de 185 répliques ont été enregistrées, consécutives aux deux premières secousses : l'une de 7,8 survenue en pleine nuit (4h17 locales), l'autre, de magnitude 7,5, à la mi-journée, les deux dans le sud-est de la Turquie. Plusieurs répliques ont été enregistrées dans la nuit, mardi avant l'aube. La plus forte, de magnitude 5,5, a été enregistrée à 6h13 locales (3h13 GMT) à 9 km au sud-est de Gölbasi (sud).