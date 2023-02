Séisme en Turquie et Syrie : à Strasbourg, les dons affluent pour être envoyés aux sinistrés

En France, la solidarité se met en place, mardi 7 février, face à la détresse des sinistrés turcs et syriens. Avec des collectes de vêtements, de couvertures ou de couches, les Français se mobilisent. Exemple à Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Sans interruption, les voitures défilent dans un entrepôt près de Strasbourg (Bas-Rhin), mardi 7 février. Chacun donne ce qu’il peut pour aider les victimes du séisme en Turquie. "Tout ce qu’on a chez nous, on le ramène", affirme une femme. Des couches, des serviettes mais surtout des vêtements, car les besoins sont immenses. "Ça aurait pu être nous, ça peut arriver n’importe où, et surtout là-bas, il y a des enfants", déclare un homme. "Si on peut faire un minimum qui peut les aider, c’est avec grand plaisir", confie une femme.



Un appel à la solidarité

Dans la zone touchée par le séisme, les proches de Gökhan Selik sont portés disparus. Il tenait à agir. "On a du mal à joindre la moitié de nos cousins, certainement qu’ils sont sous les débris. On n'a toujours pas de nouvelles, donc c’est assez frustrant comme situation", révèle-t-il. Aujourd’hui, les associations lancent un appel à la solidarité.