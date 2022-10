Nobel de la Paix : "Un hommage aux héros de notre quotidien qui se battent tous les jours pour les droits humains", se félicite une avocate à la FIDH

Pour la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), récompenser trois organisations et personnes de trois pays différents "correspond à la réalité de la force qu'ont ces organisations quand elles travaillent ensemble" en créant "des réseaux de solidarité et de résistance".

"C'est un immense bonheur", réagit une avocate à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) Clémence Bectarte après l'attribution du prix Nobel de la paix au militant biélorusse Ales Beliatski, à l'ONG russe Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles. "C'est un fabuleux hommage à des personnes qui sont des héros de notre quotidien et qui se battent tous les jours en faveur des droits humains."

>> Prix Nobel de la paix : pourquoi la diplomatie biélorusse estime-t-elle qu'Alfred Nobel "se retourne dans sa tombe" ?

franceinfo : Est-ce une satisfaction de voir ce combat récompensé par ce prix Nobel de la paix ?

Clémence Bectarte : C'est un immense bonheur. Il s'agit en plus de trois organisations membres de la FIDH, avec lesquelles on travaille au quotidien, qui sont aujourd'hui récompensées. Cela rend aussi hommage à des personnes qui sont des héros de notre quotidien et qui se battent tous les jours en faveur des droits humains. C'est un fabuleux hommage à leur courage, à leur détermination et au rôle fondamental que jouent ces défenseurs des droits humains au quotidien dans des situations de répression ou de conflit.

Le Nobel de la paix peut-il permettre à Ales Beliatski d'être remis en liberté ?

On l'espère parce que c'est aussi à ça que peut servir un prix Nobel. On espère de tout cœur qu'Ales puisse être libéré et qu'il reçoive son prix Nobel en personne C'est un levier supplémentaire de pression sur les autorités bélarusses pour qu'il soit libéré, ainsi que ses six autres collègues de son organisation Viasna.

Le fait d'avoir récompensé trois organisations ou personnes dans trois pays différents est-il plus fort et plus symbolique ?

Oui, bien sûr. Ça rend une image qui correspond à la réalité de la force qu'ont ces organisations quand elles travaillent ensemble. Elles ont du pouvoir en créant des réseaux de solidarité et de résistance pour mieux faire leur travail et remplir leur mission de défense des droits humains. Pour nous, ce prix symbolise cette force de la société civile.

>> Guerre en Ukraine : que fait le Centre ukrainien pour les libertés civiles qui lui vaut un prix Nobel de la paix ?

Regrettez-vous qu'il n'y ait pas eu de critique plus frontales de Vladimir Poutine ?

Peut-être, mais je pense que ça a déjà beaucoup de force en tant que tel. Lorsqu'on sait que Memorial a été dissoute par les autorités russes il y a près d'un an, qu'Ales Beliatski est en prison depuis 450 jours au Bélarus, et que le Centre pour les libertés civiles fait un travail remarquable en Ukraine pour continuer d'assurer une mission de promotion des droits humains dans un contexte de conflit, on pense qu'il y a déjà là un signal très fort qui est lancé.