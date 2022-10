Nobel de la paix : la France et l'UE saluent "le courage" des lauréats, la Biélorussie s'agace de "décisions politisées"

"Trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Biélorussie, Russie et Ukraine." C'est ainsi que la présidente du comité Nobel norvégien a qualifié les lauréats du prix Nobel de la paix : l'avocat biélorusse Ales Bialiatski, l'ONG russe Memorial et le Centre pour les libertés civiles en Ukraine. L'annonce du prix, vendredi 7 octobre, a notamment fait réagir deux des trois pays d'où sont originaires les lauréats, l'Ukraine et la Biélorussie, ainsi que la Commission européenne et la France.

La Commission européenne salue "le courage" des opposants "à l'autocratie"

"Le comité du prix Nobel de la paix a reconnu le courage exceptionnel des femmes et des hommes qui s'opposent à l'autocratie", a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Ils montrent le véritable pouvoir de la société civile dans la lutte pour la démocratie", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron félicite "des défenseurs indéfectibles des droits humains"

Le président français Emmanuel Macron a salué l'attribution du prix Nobel aux trois lauréats en reconnaissant leurs qualités de "défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe". "Artisans de la paix, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France", a-t-il tweeté au sujet d'Ales Bialiatski, toujours en prison dans son pays, de Memorial, frappée par un ordre de dissolution des autorités russes, et du Centre ukrainien pour les libertés.

Ales Bialiatski en Biélorussie, l’ONG Memorial en Russie, le Centre pour les libertés civiles en Ukraine : le Nobel de la Paix rend hommage à des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe. Artisans de la paix, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2022

Le peuple ukrainien "artisan de la paix", selon la présidence ukrainienne

"Le peuple ukrainien est aujourd'hui le principal artisan de la paix, dans laquelle on doit exister sans agression", a écrit sur Telegram le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.

Un autre conseiller de la présidence s'est toutefois montré agacé par le fait qu'une ONG ukrainienne partage le prix avec des organisations russe et biélorusse, car même si ces dernières luttent contre la répression dans leurs pays, la Russie et la Biélorussie sont alliées dans la guerre contre l'Ukraine. "Le comité Nobel a une compréhension intéressante de la paix si des représentants de deux pays ayant agressé un troisième reçoivent tous ensemble le prix Nobel", a commenté sur Twitter Mikhaïlo Podoliak.

Pour la Biélorussie, Alfred Nobel doit se "retourner dans sa tombe"

La diplomatie biélorusse s'est montrée nettement moins enthousiaste que certains de ses homologues européens, dénonçant pour sa part la remise du prix Nobel à Ales Beliatski et à ses colauréats. "Ces dernières années, les décisions, et on parle du prix de la paix, sont tellement politisées qu'Alfred Nobel [fondateur des prix] n'en peut plus de se retourner dans sa tombe", a réagi sur Twitter le porte-parole de la diplomatie biélorusse, Anatoli Glaz.