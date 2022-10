Le prix Nobel de la paix est décerné à l'avocat biélorusse Ales Bialiatski, à l'ONG russe Memorial et au Centre pour les libertés civiles en Ukraine

Les lauréats ont été récompensés pour avoir "depuis de nombreuses années promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens".

Ils "démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie". Le prix Nobel de la paix a été décerné, vendredi 7 octobre, à l'avocat et défenseur des droits humains biélorusse Ales Bialiatski, à l'organisation de défense des droits de l'homme russe Memorial ainsi qu'au Centre pour les libertés civiles en Ukraine, pour avoir "depuis de nombreuses années promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens".

L'an dernier, les journalistes philippine Maria Ressa et russe Dmitri Mouratov avaient reçu le prix Nobel de la paix, pour "leur combat courageux pour la liberté d'expression". Les lauréats précédents étaient le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies en 2020, "pour ses efforts à combattre la faim dans le monde", et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en 2019, récompensé "pour ses efforts en faveur de la paix" et en particulier son "initiative déterminée pour régler le conflit frontalier avec l'Erythrée".