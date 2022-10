DIRECT. Guerre en Ukraine : Joe Biden alerte sur un risque d'"apocalypse" nucléaire, le premier depuis la crise des missiles de Cuba en 1962

Ce qu'il faut savoir

Le président américain, Joe Biden, a mis en garde contre un risque d'"apocalypse" nucléaire pour la première fois depuis la guerre froide, jeudi 6 octobre, du fait des menaces russes d'employer cette arme. "Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains" en 1962, a alerté Joe Biden. Vladimir Poutine "ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante" en Ukraine, a jugé le président américain. Le 21 septembre, le président russe s'était dit prêt à à utiliser "tous les moyens" dans son arsenal face à l'Occident, qu'il avait accusé de vouloir "détruire" la Russie. Suivez notre direct.

Plus de 500 km2 libérés dans la région de Kherson, selon Kiev. La contre-offensive ukrainienne se poursuit. "Rien que depuis le 1er octobre et rien que dans la région de Kherson, plus de 500 km2 de territoire et des dizaines de localités ont été libérées", a déclaré jeudi soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'armée russe a de son côté assuré avoir "repoussé l'ennemi" dans la même région de Kherson.

Au moins sept morts dans un bombardement à Zaporijjia. Les bombardements se poursuivent dans le sud de l'Ukraine, notamment à Zaporijjia où une frappe a fait au moins sept morts et cinq disparus jeudi, d'après le gouverneur local Oleksandr Starukh.



Huitième train de sanctions contre la Russie. L'Union européenne a imposé un nouveau paquet de sanctions à la Russie, à la suite des annexions par Moscou de territoires en Ukraine. Bruxelles a notamment allongé la liste des personnes visées par des gels d'avoirs et des interdictions de voyage au sein de l'UE, et instauré de nouvelles interdictions d'importations avec ce huitième paquet de sanctions.