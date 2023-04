Eurozapping : la Russie soupçonnée de préparer un plan de sabotage en Suède

G. Dehlinger, C. Apiou

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 19 avril.

En Suède, une enquête a été ouverte sur l'espionnage des bateaux russes. Pendant des mois, des journalistes de quatre pays nordiques ont sillonné la mer Baltique. Dans leur reportage, ils expliquent comment ils ont découvert que la Russie utilise des embarcations civiles pour espionner. Des bateaux de pêche pourraient faire partie d'un vaste plan de sabotage des éoliennes et des câbles de communication en mer du Nord. Une information immédiatement démentie par le Kremlin.

La Bulgarie bloque les importations de céréales ukrainiennes

Après la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, la Bulgarie a décrété à son tour un embargo sur les céréales ukrainiennes. Les agriculteurs bulgares dénoncent, eux aussi, une concurrence déloyale. "Les six pays proches de l'Ukraine subissent d'énormes pertes. Il devrait y avoir une solidarité interne plus forte au sein de l'Union européenne", a déclaré Yavor Gechev, le ministre bulgare de l'Agriculture.

Enfin, la Grande-Bretagne fait face à une inflation record sur la nourriture. Le prix du lait a notamment augmenté de 35%, du jamais-vu depuis 45 ans dans le pays. L'inflation touche tous les aliments, avec une hausse moyenne de 19% et aucun espoir de baisse à l'horizon.