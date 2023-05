Couronnement de Charles III : quels seront les temps forts ?

Charles III sera couronné, samedi 6 mai, en l’abbaye de Westminster à Londres (Royaume-Uni). Quels seront les temps forts de cette journée historique ? Le point avec le journaliste Ambroise Bouleis, en duplex depuis Londres.

"Le point d’orgue de la journée est à venir dans moins d’une demi-heure maintenant. C’est le moment très attendu où l’archevêque de Canterbury posera la lourde couronne de saint Edouard […] sur la tête de Charles III", fait savoir Ambroise Bouleis, en duplex depuis Londres, samedi 6 mai. À cet instant précis, 21 coups de canon résonneront au Royaume-Uni et depuis les navires britanniques. Plus tôt dans la matinée, Charles III a prêté serment. Il a déclaré : "Je viens non pas pour être servi, mais pour servir."

La suite des festivités

Le journaliste précise que "la cérémonie va se conclure aux alentours de 14 heures par l’hommage". "Tous les sujets du roi […] seront invités à dire quelques mots par lesquels ils jureront allégeance à leur roi. Puis ça sera le moment de la procession retour de l’abbaye de Westminster vers le palais de Buckingham", détaille Ambroise Bouleis. Et l'envoyé spécial de conclure : "À son arrivée à Buckingham Palace, la famille royale resserrée se rassemblera sur le balcon pour assister au défilé aérien."