Couronnement de Charles III : les Britanniques au rendez-vous

Dans les rues de Londres (Royaume-Uni), ils sont près d’un million à assister aux célébrations du couronnement de Charles III, samedi 6 mai. Le point sur la situation avec la journaliste Stéphanie Perez, en duplex depuis la capitale britannique.

Près d’un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres (Royaume-Uni) pour le couronnement de Charles III, samedi 6 mai. "Il y a beaucoup de monde, malgré la pluie. […] Les spectateurs sont en train de suivre la cérémonie sous les parapluies et sur les téléphones", décrit Stéphanie Perez, en duplex depuis Londres. Ils attendent de revoir le souverain et son épouse à la sortie de la cérémonie.

Une ambiance "très britannique"

"On verra donc la fameuse procession royale avec le carrosse en or qui transporte les monarques depuis 260 ans", explique la journaliste. Sur place, selon elle, l’ambiance est "très britannique" avec "toujours beaucoup d’humour" et "beaucoup de sourires". Les Britanniques interrogés par les équipes de France 2 assurent "vouloir participer à ce moment collectif". "L’idée est de faire une parenthèse, d’oublier les soucis, la crise, les divisions et de profiter du moment", précise Stéphanie Perez.