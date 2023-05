Couronnement de Charles III : une journée historique à Londres

La cérémonie du couronnement de Charles III se déroule samedi 6 mai, en l’abbaye de Westminster, à Londres (Royaume-Uni). Dans les rues de la capitale, les Britanniques honorent leur nouveau souverain.

La démarche est lente et solennelle. Samedi 6 mai, Charles III franchit les portes de l’abbaye de Westminster en tenue d’apparat. Devant 2 300 invités, le roi et son épouse Camilla s’avancent vers l’autel pour rejoindre l’archevêque de Canterbury qui mène la cérémonie. Dans l’assemblée se trouvent des monarques, des princes et des chefs d’Etat du monde entier, dont Brigitte et Emmanuel Macron. Cette journée exceptionnelle a débuté plus tôt dans la matinée avec le traditionnel parcours de la procession. En carrosse royal, tiré par six chevaux, les souverains ont quitté le palais de Buckingham.

Deux heures de cérémonie

Londres (Royaume-Uni) est en effervescence. L’hommage des Britanniques à leur nouveau souverain est grandiose. Dans le public, beaucoup ont passé la nuit sous les tentes pour être aux premières loges au réveil et ne rien manquer du spectacle. Dans la foule se trouvent également de nombreux touristes étrangers, dont des Français. La cérémonie du couronnement durera deux heures. Le Royaume-Uni s’apprête à vivre trois jours de célébrations et de ferveur autour de leur nouveau souverain.