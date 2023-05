DIRECT. Couronnement de Charles III : la foule se presse sur l'artère du Mall où le cortège britannique passera en fin de matinée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CHARLES_III

: Des anti-monarchistes ont annoncé qu'ils allaient manifester à Trafalgar Square à Londres, à l'occasion du couronnement de Charles III. De premiers manifestants étaient déjà présents ce matin, avec les slogans "Pas mon roi" et "Abolissez la monarchie".









(PIROSCHKA VAN DE WOUW / AP / SIPA)















(BEN CAWTHRA / SIPA USA / SIPA)

: Lors du moment précis du couronnement de Charles III, l’archevêque de Canterbury posera sur la tête du roi la couronne de Saint-Édouard (qui date de 1661), une couronne en or massif sertie notamment de rubis et de saphirs, et dotée d’une toque de velours violet. Au même moment, des trompettes vont retentir et des coups de feu seront tirés dans plusieurs endroits du Royaume-Uni.





: La cérémonie à l’abbaye de Westminster doit durer environ deux heures, entre midi et 14 heures (heure française). Comme l’explique Vox (en anglais), un couronnement se déroule typiquement en pas moins de six étapes : la présentation du souverain à l’assemblée, le serment, la réception d’une huile sainte, la présentation des symboles du pouvoir royal (comme des sceptres ou des éperons d’or), puis le couronnement et une nouvelle procession.

: L’archevêque de Canterbury Justin Welby, le chef de l’Eglise d’Angleterre, est celui qui va présider la cérémonie du couronnement à Westminster. Des processions de représentants religieux et d'États du Commonwealth sont prévues juste avant la cérémonie.





: Le programme de la journée s’annonce chargé. Les festivités débutent avec une première procession du roi Charles III et de la reine Camilla, à partir de 11h20 entre le palais de Buckingham et l’abbaye de Westminster. Nouveauté de ce couronnement : le couple royal sera à bord du carrosse du jubilé de diamant, un modèle créé en 2012 pour les 60 ans de règne de la reine Elizabeth II.





: A Londres, les spectateurs sont déjà nombreux pour assister à la procession du couple royal, entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster où la cérémonie de couronnement aura lieu. Voici quelques premières images du public venu prendre part à l'événement :







(MOSA'AB ELSHAMY / AP / SIPA)







(ROB PINNEY / AP / SIPA)







(BEN CAWTHRA / SIPA USA / USA)

: Les plus de 2 000 invités du couronnement arrivent progressivement. Viendront ensuite les ministres et dirigeants du Royaume-Uni et de pays étrangers, ainsi que des membres de familles royales étrangères et, bien sûr, de la famille royale britannique. Emmanuel Macron est attendu, tout comme son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, la Première dame américaine Jill Biden ou encore les Premiers ministres australien et pakistanais, Anthony Albanese et Shehbaz Sharif.





: A 74 ans, Charles III est donc couronné aujourd’hui, huit mois après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, à l’âge de 96 ans. Le 10 septembre dernier, Charles III avait déjà été officiellement proclamé roi au palais Saint-James, à Londres. Son couronnement a été minutieusement préparé : des répétitions de la cérémonie ont eu lieu pendant deux jours à l’abbaye de Westminster.





: Good morning ! Je suis ravie de vous retrouver pour suivre ensemble le couronnement de Charles III, un événement qui n’avait pas eu lieu depuis 70 ans au Royaume-Uni. Ma collègue Catherine me rejoint dès 9 heures pour suivre avec vous le reste de l'actualité. On démarre en musique avec la première chanson de la playlist officielle du couronnement : Come together des Beatles.