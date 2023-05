Cancer : à Annecy, des femmes rament contre la maladie

En Haute-Savoie, 13 femmes atteintes d'un cancer ou en rémission participeront à la Vogalonga, à Venise (Italie), fin mai. Pour atteindre leur objectif, elles s'entraînent à la pratique de l’aviron sur le lac d’Annecy. Rencontre.

Casquette blanche et sourire aux lèvres, Charlène Bonnithon est une guerrière. En 2020, un cancer du sein lui ait diagnostiqué. S’ensuivent six mois de chimiothérapie et la rémission, puis l’apparition de nouvelles tumeurs au foie. Deux fois par semaine, cette jeune maman vient se vider la tête sur le lac d’Annecy (Haute-Savoie). "Pour moi, c’est comme une méditation. C’est paisible. Ça vide la tête. On oublie la maladie. Ça nous reconnecte à nous, à notre corps", explique Charlène Bonnithon.

"Un sacré challenge"

Unies face au cancer, les 13 femmes partagent le même objectif : la Vogalonga, à Venise (Italie), fin mai. Cette randonnée aquatique est l’une des plus célèbres au monde avec ses 35 kilomètres à la rame. "C’est une grosse journée de randonnée, un gros défi avec beaucoup de monde. C’est magnifique", indique Rémy Ducret, l’entraîneur. Selon Charlène Bonnithon, la Vogalonga "est un sacré challenge" qui permet de "récupérer sa confiance en soi". À Venise, il faudra ramer pendant 5 heures au minimum.