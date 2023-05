Couronnement de Charles III : des Britanniques suivent le couronnement depuis Dinard

C. Lemercier

Samedi 6 mai, des Britanniques suivent le couronnement à Dinard en Bretagne. Sur place, l’ambiance est festive. Le point avec le journaliste Charles Lemercier, en direct depuis cette garden party.

À Dinard (Ille-et-Villaine), des Britanniques se sont rassemblés pour vivre ensemble le couronnement de Charles III, samedi 6 mai. "Il y a un proverbe qui dit : ‘Pas de couronnement sans pluie’. Cela se confirme à Dinard, en Bretagne. […] Même si le ciel est menaçant, cela n’entache pas l’excitation de la centaine convives", indique Charles Lemercier, en direct de Dinard. La communauté britannique s’est réunie pour une garden party, "so british", avec un dress code.

Des petits plats "so british"

"Tout a été prévu, il y a un écran géant […] pour ne pas perdre une miette du couronnement", détaille le journaliste. Pour le repas, il y a des "scones", des "tartelettes" et le "coronation chicken" du couronnement. "La fête a déjà commencé et n’est pas encore terminée. Un autre déjeuner est déjà prévu dans une église anglicane, demain matin. Preuve que Bretagne et Grande-Bretagne sont toujours de très bons amis", conclut Charles Lemercier.