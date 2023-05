Couronnement de Charles III : le nouveau souverain au défi de la popularité

L'ambiance était à la fête à Londres (Royaume-Uni), samedi 6 mai, pour le couronnement du nouveau roi. Mais Charles III fait déjà débat : âgé, accusé de trop exprimer ses opinions politiques, il doit en outre faire face à des anti-monarchistes de plus en plus véhéments.

Au moment du couronnement de Charles III, samedi 6 mai à Londres (Royaume-Uni), des larmes coulent et l'hymne est repris à l'unisson. Pour la plupart des Britanniques présents, la question ne se pose pas : Charles III est un bon roi. "On le soutient, car c'est notre roi, et nous devons tous nous entraider", argumente une femme. "C'est une belle personne, il est très intelligent. Il a compris l'urgence climatique et environnementale et il se bat pour de bonnes causes", ajoute une autre.

Un roi qui parle trop ?

Il peine pourtant à fédérer autant que sa mère, la reine Élisabeth. Dans une fête de quartier londonienne, certains évoquent même déjà son successeur désigné. "Je pense que William est plus en phase avec la génération de mes filles. Il comprend mieux la réalité du pays. Charles a longtemps vécu comme un privilégié. William sera un meilleur roi", assure une femme. D'autres lui reprochent également de trop parler, et donc de diviser. Le souverain devra aussi composer avec des anti-monarchistes de plus en plus bruyants depuis la mort d'Élisabeth.