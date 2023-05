Photo Hebdo : une semaine d’actualité en images

Samedi 6 mai, le 20 Heures de France 2 vous propose de revenir, en photos, sur l’actualité de la semaine écoulée.

Un canyon, au Brésil, une cité paisible d’Amazonie, en apparence seulement. L’urbanisation sauvage, la déforestation viennent ravager la nature et causent de l’érosion et des trous géants, engloutissant des habitations. Sur l’île de Java, un cratère d’où jaillit une coulée de lave. Régulièrement, le mont Merapi se réveille, une beauté parfois meurtrière dans la nuit d’Indonésie. Dans le soleil de Chine, on retrouve une beauté éphémère. Des millions de tonnes d’algues y sont séchées chaque année pour le plaisir des papilles.

La course à la surproduction en Chine

En Chine, que ce soit en mer ou sur la terre, il faut toujours plus produire. On retrouve une quinzaine de semeuses dans un champ qui dispatche du maïs. La terre est semée et prête à nourrir des millions de personnes. Révolution à pas feutrés au Japon. Pour la première fois, un enfant né d’un parent étranger intègre la troupe de kabuki. Il s’appelle Maholo Terajima, il est franco-japonais.