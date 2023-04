REPORTAGE. Chine : plongée au coeur de la foire de Canton, l'événement le plus important au monde en matière d'import-export

L'événement le plus important au monde en matière d’import-export retrouve ses habitudes après trois années de pause liées au Covid-19. Nous sommes allés prendre le pouls de l'économie chinoise dans les allées de ce gigantesque marché 100% "Made in China".

La foire de Canton, dans le Sud de la Chine, c’est le temple de l'exportation. Nous voici au cœur du système de l’usine du monde. Dans les allées de la foire sur une énorme surface d’un million et demi de m², on trouve absolument de tout, tous les produits possibles et imaginables fabriqués en Chine. Cela va des tronçonneuses, au matériel de cuisine, en passant par la tuyauterie, les câbles électriques, les jouets et ce ne sont là que quelques exemples. Après trois années de pause imposées par le Covid-19, l'événement le plus important au monde en matière d'import-export retrouve ses habitudes.

Les milliers d'acheteurs étrangers qui vont déambuler pendant une semaine sont dans la plupart des cas des habitués de la foire. Comme Fabien Dessaint, l'un des nombreux Français présents dans les allées. Il vient ici depuis plus de 15 ans. En ce mardi 18 avril, il fait des essais sur une nouvelle moto chinoise qui sera peut-être bientôt proposée à la vente en France. Une moto-cross électrique fabriquée dans une usine de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Pour ce commerçant français, la foire de Canton est incontournable.

Après trois années de crise sanitaire, le patron chinois est lui ravi de se retrouver à nouveau en face à face avec des acheteurs étrangers : "Je suis heureux de voir autant d'hommes d'affaires étrangers. Ils vont nous apporter des commandes et des affaires. La foire est une bonne fenêtre. Nous avons redémarré notre activité. Par exemple, cette moto électrique coûte dix fois plus cher qu'une moto traditionnelle et de nombreux clients veulent l'acheter".

"Les affaires sont bonnes. Il s'agit principalement de clients européens et américains. Il y a aussi des clients russes". Un vendeur de moto chinois à franceinfo

La foire de Canton n'est pas un gigantesque marché du bas de gamme "Made in China". Certes, les produits à faible coût y ont toujours leur place, mais pas seulement. Les acheteurs étrangers viennent aussi chercher de la qualité. C’est le cas de Denis Rabouin, en pleine discussion avec le représentant d’une usine chinoise spécialisée dans la connectique pour la téléphonie. Le Français basé dans le Gers veut savoir si cette usine a déjà travaillé pour le marché européen et si ses produits sont certifiés. Il s'intéresse également aux articles de sport, ampoules, au matériel audio. Tout ce que Denis Rabouin va négocier à Canton se retrouvera donc dans quelques mois dans les rayons des grandes surfaces françaises.

Des acheteurs "très conservateurs"

Dans les allées de la foire, la fréquentation des acheteurs étrangers est impressionnante. Ils sont plusieurs dizaines de milliers d'Américains, d'Européens, d'Africains et d'Asiatiques. Les affaires redémarrent, mais visiblement le niveau d’avant épidémie n’a pas encore été retrouvé, comme le constate la représentante d'une usine chinoise qui exporte du matériel hi-fi : "Il y a beaucoup d'étrangers cette année, mais pas autant qu'auparavant. Le volume des ventes est correct, mais pas aussi important que prévu. On a l'impression que les acheteurs restent très conservateurs dans leur pouvoir d'achat. Comme ils sont sur place, ils rencontrent de nombreux fournisseurs chinois, et ils comparent les prix".

De 2020 à 2023, la foire de Canton a eu lieu en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIO FRANCE)

La foire de Canton est le baromètre de la deuxième économie mondiale et le chiffre d’affaire global de l'évènement est trés attendu. Avant la crise du Covid, il était de l’ordre de 25 milliards de dollars. La foire de Canton fait généralement bondir les exportations chinoises dans les mois qui suivent l’événement.