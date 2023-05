Couronnement de Charles III : le sacre tant attendu d’un roi

Les yeux du monde entier étaient tournés vers Londres (Royaume-Uni) et l’intronisation de Charles III ce samedi 6 mai. La journée a été marquée par des fastes et des traditions, mais aussi l’émotion du roi.

Si souvent, Charles III est apparu au balcon du palais de Buckingham dans un second rôle, derrière sa mère, la reine Elisabeth. Mais ce samedi 6 mai, il porte la couronne et la foule s’est massée pour lui. Une scène presque inimaginable il y a trente ans, lorsque le public le détestait après son divorce avec la princesse Diana. Camilla et le reste de la famille royale les accompagnent, mais Harry n’est pas convié à ce bouquet final. Avant, il a paradé, au matin, dans le cœur de Londres. Depuis son carrosse, il peut voir que l’engouement autour de la monarchie reste important. "Nous avons eu une reine fabuleuse. Nous étions venus pour son jubilé, ses funérailles. Mais c'est formidable de venir saluer Charles comme notre roi", dit une Britannique.

Une nouvelle ère

Combien de fois s’est-il imaginé entrer au sein de l’abbaye de Westminster pour être enfin sacré ? "Je ne viens pas pour être servi, mais pour servir", promet le nouveau roi, empruntant les mots dits par sa mère lors de son propre couronnement. Devant 2 200 invités, des chefs d'État et de gouvernement, des monarques du monde entier, il prête serment sur la Bible et reçoit la couronne de Saint Édouard. La solennité du moment n’a pas empêché l’émotion de pointer le bout de son nez lorsque William, l’héritier, vient prêter allégeance à son père. À l’issue de cette cérémonie parfois hors du temps, empreinte de traditions et de symboles, le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère, celle du roi Charles III.