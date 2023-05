Voitures électriques : la France met les gaz sur les bornes

La France est le second pays européen qui a le plus de bornes de recharges électriques. On retrouve 100 000 sites de recharge, avec une répartition qui reste cependant assez inégale.

C’est un parking, qui a pris le virage de l'électrique, aux portes de Vénissieux (Rhône). Depuis six mois, si vous avez la carte de fidélité de ce supermarché, il est possible de se brancher gratuitement aux bornes de rechargement mises à disposition sur le parking et ces bornes en plus ne sont pas les bienvenues. Bien des automobilistes se plaignent du manque de bornes, et pourtant, la situation s'améliore. Le pays compte désormais plus de 100 000 bornes ouvertes au public. En Europe, seuls les Pays-Bas font mieux.

4 000 installations par mois cette année

"Jusqu’en 2020, on en installait 4 000 bornes par an, en 2021, 20 000 et depuis le début de l’année 2023, c’est 40 000 par mois", soutient Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. Ces bornes sont d'abord sur les parkings des commerces, viennent ensuite les parkings publics et enfin, les bords de route. Les bornes à la maison ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. Mais le problème demeure dans la disparité géographique. L’Île-de-France, avec 18 667 bornes, est bien mieux dotée que ses voisins.