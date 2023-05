Couronnement de Charles III : les festivités se poursuivent

Les festivités du couronnement de Charles III se poursuivront dimanche 7 mai, à Londres (Royaume-Uni). Quel est le programme ? Le point avec Ambrouise Bouleis, en duplex depuis la capitale britannique, samedi 6 mai.

En direct depuis Londres (Royaume-Uni), samedi 6 mai, Ambrouise Bouleis inique que la fête du couronnement "a un peu été gâchée par la pluie" qui a vidé les rues. "La météo qui s’annonce plus clémente demain laisse présager une grande journée de fêtes. En effet, les Britanniques appellent cela le ‘Big Lunch’. C’est une tradition populaire dans ces événements royaux", indique le journaliste. Les rues peuvent notemment être fermées pour dresser de grandes tablées.

Un grand concert

Dimanche 7 mai, il y aura le concert au château de Windsor. "Le grand concert auquel assisteront le roi et la reine, en présence de stars de la pop, comme Katy Perry et Lionnel Richie", détaille Ambroise Bouleis. Et l’envoyé spécial de conclure : "Au Royaume-Uni, il n’y a pas de fête nationale. Alors, à défaut d’avoir un 14 juillet, les Britanniques […] compte bien profiter jusqu’au bout de ce week-end historique."