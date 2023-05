Charles III : un roi moderne et écolo ?

Le couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, marquera le début d’une nouvelle ère. Le monarque entend notamment poursuivre son combat contre le dérèglement climatique.

Comme le palais de Buckingham, en travaux depuis plusieurs années, la monarchie britannique aussi est en plein ravalement. Un nouveau roi, un nouveau règne et un nouveau style, que les sujets de Charles III perçoivent déjà. "C’est une version plus sobre de la monarchie, plus appropriée", estime un Britannique. "Il est très engagé contre le changement climatique", apprécie une femme. Le décès d’Elizabeth II en septembre, a marqué la fin d’une ère et le début d’une autre. Celle d’un monarque qui exprime ses sentiments à la télévision, tout l’inverse de sa mère.

Un couronnement plus sobre, multiculturel

Et contrairement à elle, Charles III monte sur le trône avec un agenda. Il ne s’en est jamais caché. Charles III est un écologiste convaincu. Parfois critiqué pour son train de personnel et ses nombreux déplacements en avion, il entendrait tout de même se servir de son règne pour poursuivre son combat contre le dérèglement climatique, même si le monarque doit rester politiquement neutre. Le roi utilise aussi ses déplacements officiels pour mettre le sujet sous les projecteurs. Charles III souhaite un couronnement plus sobre, multiculturel, qui représente toutes les religions du royaume, en phase avec la société.