Couronnement de Charles III : qui est vraiment le futur roi du Royaume-Uni ?

A. Bouleis, C. Madini, L. Soudre

Samedi 6 mai, Charles III ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni. Portrait d'un homme qui aura attendu son couronnement plus longtemps que n'importe quel souverain britannique.

Charles III a traversé sept décennies, toujours une main dans la poche. Il a attendu son rôle ultime, plus longtemps que n'importe quel souverain britannique. Le 6 mai prochain, il ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni, après une vie de prince à patienter, mais pas un conte de fées. Charles, c'est d'abord l'enfant solitaire. Si les premières images du prince né en 1948 le montrent très entouré, la réalité n'est pas celle d'une famille attentionnée. Ses parents ne le voient que 15 minutes, deux fois par jour.

Moqué pour ses oreilles décollées

À l'école, Charles était moqué pour ses oreilles décollées. Harcelé, il dira vivre un enfer, en particulier dans un pensionnat du nord de l'Écosse, où son père l'a envoyé pour l'endurcir. Le jeune homme sensible s'est révélé à l'université, au théâtre et au polo. Le prince héritier est ensuite devenu le mal-aimé, quand son infidélité amoureuse a été dévoilée dans la presse. En septembre dernier, il a perdu sa mère et a hérité au même instant du costume de souverain britannique tant attendu.