Couronnement de Charles III : le programme des festivités enfin dévoilé

En direct de Londres (Royaume-Uni), dimanche 30 avril, nous retrouvons le journaliste Ambroise Bouleis, où le programme de la cérémonie du couronnement de Charles III a enfin été dévoilé.

Le prince Charles III aura enfin le droit de porter sa couronne samedi prochain, le 6 mai. Le programme des festivités a d’ailleurs enfin été dévoilé. "Ce programme contient une rupture avec la tradition puisque, jusqu’à présent, la cérémonie de couronnement s’achevait toujours par l’hommage des aristocrates qui s’agenouillaient devant le roi, cela est fini", décrit le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni), dimanche 30 avril.



Camilla sera aussi couronnée

"Pour la première fois, tous les sujets du royaume, où qu’ils se trouvent (...) seront invités à prononcer eux aussi les mots par lesquels ils jugeront l’allégeance au roi", indique-t-il. "Un roi de 74 ans qui casse donc les codes", poursuit-il. En indiquant le mot "reine" sur le faire-part de couronnement, le palais a ainsi subtilement fait savoir qu’il souhaitait désormais qu’on l’appelle la reine Camilla et non plus la reine consort. Elle aussi aura d'ailleurs le droit à sa couronne.