Brésil : la Pororoca, la vague géante de l'Amazonie admirée des surfeurs

Chaque année au Brésil se forme une vague interminable sur des dizaines de kilomètres. Une vague quasiment sacrée pour les Amérindiens et pour les surfeurs.

Aux portes de l’Amazonie, sur des terres inondées en apparence paisibles, le fleuve Mearim se met soudain à gronder. C’est le signe que la "Pororoca" est en train d’arriver. En langue indigène, cela signifie "rugissement". À la saison des pluies, entre mars et mai, sous l’effet de la nouvelle et de la pleine lune, la marée montante vient s’opposer au courant du fleuve et forme une vague d’une puissance incroyable. La Pororoca s’étend sur plus de 40km et intrigue des curieux du monde entier pour la surfer.



La Pororoca vient à une heure précise

Mais avant de dompter cette vague bercée de légendes indigènes, il faut d’abord être initié. Un groupe de surfeurs participe à un rituel pour rendre hommage à cette force de la nature dont les anciens avaient peur autrefois. À 4 heures du matin, Gilvadro Junior de Almeida, instructeur et champion de surf de Pororoca, ainsi que son groupe doivent faire vite car la Pororoca vient à une heure précise. Le Brésilien a été l’un des premiers à surfer sur la Pororoca en 1997. Il en a plus de 100 à son palmarès. Il sait bien qu’elle arrive toujours à marée montante.