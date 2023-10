VRAI OU FAUX. Un Palestinien simule-t-il ses blessures sur une vidéo ?

Durée de la vidéo : 1 min

Selon un ancien collaborateur du Premier ministre, Benyamin Netanyahou, un Palestinien simulerait ses blessures sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Qu’en est-il ? Les équipes de la cellule vrai ou faux ont enquêté.

Dans un tweet, vidéos à l’appui, un ancien collaborateur du Premier ministre israélien accuse un Palestinien de jouer la comédie sur un lit d’hôpital. "Hier, il était 'hospitalisé'. Aujourd'hui, il marche comme si rien ne s'était passé", écrit-il. Cette publication a été vue près de deux millions de fois. Alors, ce Palestinien a-t-il simulé des blessures ? C’est faux, car il ne s’agit pas de la même personne sur les deux vidéos.

Deux personnes distinctes

Sur la première vidéo, il s’agit de Saleh Aljafarawi, un chanteur et influenceur gazaoui très engagé dans la cause palestinienne. Sur ses vidéos, ils partagent des images de civils présentés comme des victimes de bombardement israéliens à Gaza. Il n’a jamais été blessé, et il n’existe aucune image de lui sur un lit d’hôpital.



Sur la seconde vidéo, il s’agit d’un Palestinien qui a bel et bien été blessé, mais pas à Gaza ces dernières semaines. Le civil a été blessé lors d’affrontements dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, en juillet dernier, selon un média pro-palestinien. La vidéo originale remonte au 18 août, bien avant le début du conflit. Depuis ses proches partagent des images de sa convalescence.