Israël-Palestine : Emmanuel Macron appelle à ne pas alimenter "l'engrenage de la violence"

Les tensions sont fortes entre Israéliens et Palestiniens, en raison des événements survenus dans la région ces derniers jours. Dans la soirée du dimanche 29 janvier, Emmanuel Macron les a invités à ne pas alimenter "l'engrenage de la violence"

Dans la soirée du dimanche 29 janvier, Emmanuel Macron a invité Israéliens et Palestiniens à ne pas alimenter "l'engrenage de la violence". Un appel à la désescalade aussi lancé par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Il entame, lundi, une visite de deux jours à Ramallah et Jérusalem.



La tension est montée d'un cran

En quelques jours, la tension est montée d'un cran entre Israéliens et Palestiniens. Jeudi 26 janvier à Jénine (Cisjordanie), neuf Palestiniens ont été tués au cours d'un raid israélien anti-terroriste. Il s'agissait de l'opération la plus meurtrière dans les territoires palestiniens depuis 20 ans. Vendredi, près d'une synagogue à Jérusalem Est, un Palestinien a tué sept personnes par balle pendant les prières du shabbat. Samedi, deux personnes ont été blessées lors d'une nouvelle attaque par un adolescent palestinien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a promis une réponse forte et rapide.