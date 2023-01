Israël-Palestine : "Le jour où Benyamin Netanyahou acceptera la solution à deux États, nous serons là pour faire la paix", selon l'ambassadrice de la Palestine en France

L'ambassadrice de la Palestine en France a appelé Israël à cesser "d'occuper" les terres palestiniennes et à accepter la "solution à deux Etats" après les attentats perpétrés à Jérusalem-Est et suite à un raid militaire israélien meurtrier en Cisjordanie occupée.

"Le jour où Benyamin Netanyahou acceptera la solution à deux États, nous serons là pour faire la paix avec Israël", a déclaré ce dimanche, sur franceinfo, Hala Abou-Hassira, ambassadrice de la Palestine en France, après les attentats perpétrés ce vendredi 27 janvier et ce samedi 28 janvier à Jérusalem-Est et après un raid militaire israélien meurtrier ce jeudi 26 janvier à Jénine, en Cisjordanie occupée.

"Depuis le début de l'année, 32 Palestiniens ont été assassinés et cela n'a pas indigné la presse mondiale et la presse française, a-t-elle déclaré, estimant que "le peuple palestinien est un peuple qui a le droit de résister" contre "une occupation" et de "combattre pour sa liberté". "D'autres peuples dans le monde entier font la même chose et sont glorifiés de le faire", ajoute Hala Abou-Hassira.

Un appel lancé à la communauté internationale

"Il faut arrêter la politique du "deux poids deux mesures", il faut que l'Etat d'Israël comprenne qu'il ne pourra pas vivre en paix sans mettre fin à l'occupation", a-t-elle poursuivi. "Nous serons prêts à négocier avec Israël sur la base d'un consensus international, c'est-à-dire l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, qui vivra en paix avec Israël".

"Il faut responsabiliser la communauté internationale à prendre une action concrète et légale dans le cadre du droit international contre l'occupation israélienne, comme ils le font pour d'autres conflits", a-t-elle terminé.