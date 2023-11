Guerre entre le Hamas et Israël : vers une libération des otages français ?

Huit Français sont retenus par le Hamas à Gaza, depuis le 7 octobre dernier. Après la signature d’un accord entre le groupe terroriste et Israël, des otages français vont-ils être libérés ? On fait le point.

À Tel-Aviv (Israël), mercredi 22 novembre, l’ambiance est tendue. Les premiers des 50 otages concernés par l’accord devraient commencer à être libérés jeudi. Personne ne sait précisément de qui il s’agit. Sur les 236 otages retenus à Gaza, huit sont de nationalité française. Les hommes, a priori, ne devraient pas être libérés. Il en reste donc quatre, trois mineurs et une jeune femme de 21 ans, Mia Shem. Il s’agit de la seule dont nous ayons eu une preuve de vie.

Trois enfants

Depuis l’annonce d’un accord sur les otages, sa mère est accrochée à sa télévision, sans se nourrir d’illusions. "Je ne peux que prier. Ce n’est pas de mon ressort", confie Keren Shem, la mère de la jeune femme.

Il reste les enfants, Eithan Yahlomi, 12 ans, ainsi qu'Erez et Shahar Kalderon, respectivement 12 et 16 ans. Ils ont été enlevés avec leur père. Si on en croit les termes de l’accord, les enfants devaient être libérés. Mais la mère d'Erez et de Shahar n’a reçu aucune confirmation du gouvernement israélien.