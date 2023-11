Essonne : comment Kalli, une fillette de huit ans, a sauvé sa grand-mère

Une petite fille de huit ans a réussi à sauver sa grand-mère victime d’un malaise cardiaque. Pour ce faire, elle a appelé les pompiers et appliqué à la lettre leurs instructions.

Sur une photo, le sourire d’une petite fille et de sa grand-mère, à nouveau réunies. Kalli, huit ans, l’a sauvée grâce à son sang-froid hors du commun. Le 25 octobre, Georgette, 64 ans, est victime d’un malaise cardiaque chez elle, en Essonne. Sa petite-fille prend le téléphone et appelle les secours. Calmement, elle suit à la lettre les conseils de l’opératrice au bout du fil. Les pompiers arriveront six minutes plus tard : Georgette est hors de danger grâce à l’intervention de sa petite-fille.

La petite fille diplômée par les pompiers

La mère de Kalli est très fière. "Elle a su rester calme, elle a fait ce qu’il fallait. (…) Les premiers gestes qu’elle a faits l’ont sauvée", décrit-elle. Ses actes et ses réflexes ont été salués par les pompiers. "C’est surprenant de voir comment elle a réussi à figer la situation, à faire les gestes de premiers secours, à nous appeler, à pouvoir dimensionner correctement les secours qui devaient venir pour sauver sa grand-mère", s’étonne le lieutenant Jérôme Cailleaux, chef du Centre de secours SDIS Lisses. Kalli a reçu un diplôme de mini secouriste par la brigade de l’Essonne. De quoi lui donner des idées : elle se verrait bien, elle aussi, devenir pompier.