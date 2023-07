Santé : des enfants formés aux gestes de premiers secours

Ils ont entre 7 et 12 ans et apprennent déjà les gestes de premier secours en cas de noyade. Encadrés par des sauveteurs en mer, des jeunes se familiarisent aux bons réflexes à adopter. À la clé, un diplôme de mini-sauveteur.

Les numéros d’urgence sont la base des bons réflexes à avoir en matière de sauvetage. Après une piqûre de rappel, place aux premiers gestes de secours, ou comment s’assurer qu’une personne inconsciente respire. L’opération des mini-sauveteurs, mise en place par la Macif et la SNSM, vise à sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans, un âge clé en matière d’éducation au risque du bord de mer. "C’est essentiel de les former dès la plus jeune enfance, parce que ce sont des gestes qui vont être ancrés et qui vont rester", juge Delphine Van Wynendale, sauveteuse nageuse de la SNSM.



Un peu de pratique

Prévenir toujours plus sur un sujet critique encore trop présent dans notre quotidien. Respiration, position latérale de sécurité, massage cardiaque, il n’y a rien de tel qu’un peu de pratique pour les apprentis sauveteurs, déjà très impliqués face aux potentielles situations d’accidents. "Ça m’intéressait de sauver des gens", confie un jeune garçon, participant à l’opération.