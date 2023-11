Guerre entre Israël et le Hamas : "La question palestinienne est de retour", selon le politiste Ziad Majed

Invité du 19/20 info, jeudi 23 novembre, le chercheur Ziad Majed est revenu sur la façon dont la guerre entre le Hamas et Israël a remis la question palestinienne au cœur des discussions.

Depuis le 7 octobre, les Israéliens ont arrêté plusieurs personnes "y compris des enfants", assure Ziad Majed, chercheur et politiste franco-libanais, invité du 19/20 info, jeudi 23 novembre. "Ceux qui sont arrêtés en Cisjordanie occupée ou à Jérusalem Est occupée ne sont pas juste des prisonniers de droit commun ou détenus pour des raisons sécuritaires. Ils sont sur leur terre, ils ont été enlevés, arrêtés par une armée d'occupation", ajoute-t-il. Selon lui, avec la trêve de quatre jours à Gaza et la libération de 50 otages par le Hamas, le conflit entre dans une nouvelle phase.

"Une question d'occupation et de colonisation"

Pour lui, la question palestinienne était oubliée par les Occidentaux et par plusieurs capitales arabes. "Le 7 octobre de nouveau, remet, d'une manière atroce et avec une tragédie humaine terrible, la question palestinienne au centre des enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires de la région", affirme Ziad Majed. Le chercheur et politiste franco-libanais estime que l'opinion publique prend davantage en compte la question de l'occupation. "La question palestinienne est de retour et ça reste au fond une question d'occupation et de colonisation d'un territoire perdu pour les Palestiniens", conclut-il.