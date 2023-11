Guerre entre le Hamas et Israël : immersion dans un tunnel de Gaza utilisé, selon Tsahal, par l'organisation terroriste

Contrôlant depuis plus d'une semaine l'hôpital Al-Shifa de Gaza, l'armée israélienne a escorté un groupe de journalistes dans un tunnel qu'elle a découvert au pied d'un bâtiment situé dans l'enceinte de l'établissement. Selon Tsahal, il s'agit d'un abri pour les combattants du Hamas. - (franceinfo)

Contrôlant depuis plus d'une semaine l'hôpital Al-Shifa de Gaza, l'armée israélienne a escorté un groupe de journalistes dans un tunnel qu'elle a découvert au pied d'un bâtiment situé dans l'enceinte de l'établissement. Selon Tsahal, il s'agit d'un abri pour les combattants du Hamas.

Gaza est ravagée par plus de 45 jours de bombardements et de combats intensifs. L'armée israélienne a escorté, mercredi 22 novembre, un groupe de journalistes en direction de l'hôpital Al-Shifa qu'elle contrôle depuis plus d'une semaine. Elle a tenu à montrer un tunnel qu'elle a découvert au pied d'un bâtiment dans l'enceinte de l'hôpital. À quelques mètres sous terre, se trouve un tunnel étroit aux parois renforcées. Il s'agit d'un abri pour les combattants du Hamas, selon l'armée israélienne.



Des otages seraient passés par les tunnels

On trouve dans cet abri une cuisine, des lits, des toilettes et même l'air conditionné. Il n'y a pas de trace visible d'une activité récente dans ce tunnel. Les soldats israéliens cherchent une issue à ce tunnel qui permettrait de sortir dans Gaza ville, sans succès pour l'instant. L'armée israélienne affirme depuis le début de cette guerre que les tunnels de l'hôpital Al-Shifa abritaient le centre de commandement du Hamas, et que des otages seraient passés par là. À l'intérieur de l'hôpital, il resterait près de 300 personnes. Des patients pour la plupart, impossibles à déplacer sans assistance médicale.