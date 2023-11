Handicap : la ministre déléguée chargée des personnes handicapées affirme qu'elles "souhaitent travailler" et "être autonomes"

Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est l’invitée du 19/20 info, jeudi 23 novembre. Elle revient notamment sur l’emploi des personnes en situation de handicap.

Anne Hidalgo assure que les transports publics ne seront pas prêts pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Qu’en est-il en matière d’accessibilité ? "Le gouvernement est pleinement mobilisé sur la question. (…) Sur les 1,5 milliard [d’euros] qui vont être mobilisés sur l’accessibilité, 430 millions sont effectivement dédiés aux transports. Je tiens à rassurer les Français, toutes les gares qui vont desservir les sites olympiques et paralympiques vont être accessibles, sont accessibles", affirme Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, dans le 19/20 info, jeudi 23 novembre.

Interrogée sur la situation dans les métros, elle répond : "Au cours de ces dernières années, on a multiplié par quatre le nombre de stations accessibles. C’est un vieux réseau [à Paris]. Ce qui est important, c’est de permettre aux Françaises et aux Français de se rendre sur les sites olympiques et paralympiques."



La question de l’emploi

En France, 12% des personnes en situation de handicap sont au chômage. Quels sont les axes pour améliorer l’emploi chez les personnes porteuses d’un handicap ? "Le taux de chômage s’est amélioré. On est passé de 19% en 2019 à 12%. C’est encore trop. Nous sommes mobilisés et les personnes que je rencontre (…) me le disent : elles souhaitent travailler, elles souhaitent être autonomes", indique la ministre, qui salue la tenue de la sixième édition du Duo Day.