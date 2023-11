Accord sur les otages entre Israël et le Hamas : la libération de prisonniers palestiniens suscite l'espoir chez leurs familles

Israël doit relâcher 150 prisonniers palestiniens durant les quatre jours de trêve conclus dans le cadre de l'accord entre l'État hébreu et le Hamas. En Cisjordanie, des familles palestiniennes espèrent donc retrouver un enfant ou encore une épouse.

Mohammad Al-Barghouthi est depuis longtemps bien seul dans sa maison de Kobar, en Cisjordanie. Sa femme et ses quatre fils sont détenus prisonniers par Israël. Son épouse pourrait être libérée dans le cadre de l'accord négocié entre l'État hébreu et le Hamas. Photos des enfants armes à la main, pochoir sur le mur à l'effigie d'un chef de la branche armée du Hamas. Dans cette maison, on soutient sans ambiguïté l'organisation terroriste.



6 700 Palestiniens détenus en Israël

"Nous avons confiance dans la résistance, même avant la guerre. Nous avons toujours eu confiance en elle. Elle n'a jamais été ébranlée et nous sommes convaincus que nous vaincrons, malgré la destruction à laquelle nous assistons", indique Mohammad Al-Barghouthi. Au total, 150 prisonniers doivent être libérés par Israël, qui détient dans ses prisons environ 6 700 Palestiniens. Selon l'accord négocié, uniquement des femmes et des jeunes hommes de 19 ans maximum, et qui n'ont pas tué d'Israéliens, sont concernés. Depuis presque un an, le père et la mère d'Ilyas sont sans nouvelle de leur fils. Ils espèrent qu'il sera parmi les prisonniers relâchés.