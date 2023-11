Accord sur les otages entre Israël et le Hamas : en France, l'insoutenable attente des familles

Huit Français sont retenus en otage par le Hamas. Parmi eux, les deux enfants de la famille Kalderon et leur père. En France, les membres de la famille doivent faire face à une attente insoutenable.

Depuis le 7 octobre, deux membres de la famille Kalderon ne pensent qu'aux enfants de leur cousine, qui vit en Israël. Ses deux enfants ont été pris en otage avec leur père par les terroristes du Hamas. Dans la matinée du jeudi 23 novembre, ils espéraient qu'ils fassent partie des premiers otages libérés dans le cadre de l'accord signé entre Israël et l'organisation terroriste. Mais le Hamas a retardé toute libération de 24 heures. "On garde espoir, parce qu'il le faut pour notre famille et pour tous les autres otages, mais c'est terrible, c'est très difficile", témoigne une membre de la famille.

De l'aide humanitaire apportée à Gaza dès vendredi

Avec le père et les deux enfants de la famille Kalderon, le Hamas détient en tout huit Français, sur un total de 236 otages. On ignore encore s'ils feront partie des premiers à être libérés à partir de 16h vendredi, lors de la trêve qui débutera quant à elle le matin. Dans la bande de Gaza, toujours bombardée jeudi, les habitants devraient recevoir dès vendredi des vivres, des médicaments et de l'essence. Les premiers prisonniers palestiniens devraient également être échangés dans la journée. Une trentaine de femmes et de jeunes de moins de 19 ans sont attendus dans l'enclave.