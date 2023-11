"La priorité, c'est d'écraser Gaza" : en Cisjordanie, des colons défavorables à l'accord de libération d'otages

Un accord a été trouvé entre Israël et le Hamas mercredi, prévoyant la libération de 50 otages détenus à Gaza. Malgré tout, cet accord ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de la frange religieuse la plus dure à Kiryat Arba, une colonie près d'Hébron en Cisjordanie.

Les visages des otages sont partout en Israël mais à Kiryat Arba, près d'Hébron en Cisjordanie, il faut bien les chercher. Dans cette colonie d'où vient Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, suprémaciste juif, la vie des otages importe moins que la guerre à Gaza. Là-bas, la frange religieuse la plus dure n'est pas favorable à l'accord approuvé mercredi 22 novembre par le gouvernement israélien. Cet accord, attendu en revanche par les familles des otages et l'opinion publique, prévoit la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel.

À Kiryat Arba, sur la place commerçante, il est donc presque étonnant de tomber finalement sur une banderole avec un verset de la Torah disant : "Et nos fils sont revenus dans leurs frontières. On vous attend à la maison". Dans le fief du ministre Ben Gvir, beaucoup de résidents se disent peu intéressés par le sort des otages, là il où obsède le reste de la société israélienne.

Dans son commerce de téléphonie mobile, Benaiah assume le fait de ne pas être intéressé par cet accord. "Le problème n'est pas de sauver ou non des vies, estime-t-il. Si renoncer à des vies est le prix à payer, alors oui, on y renonce. C'est douloureux pour les otages, mais la priorité, c'est d'écraser Gaza". Le commerce voisin est tenu par Hezi qui, de son côté, ne veut pas entendre parler de la trêve : "Accepter une trêve, c'est leur donner l'opportunité de se réarmer et se réorganiser".

"Il ne faut pas accepter de cessez-le-feu, il faut les poursuivre, les éradiquer ou les mettre en prison. Mais un cessez-le-feu, en aucun cas" Hezi, commerçant de Kiryat Arba à franceinfo

Deux habitants de Kiryat Arba sont détenus en otage, dont le fils d’un élu local. Il s’est dit prêt à ne pas voir revenir son enfant si l’objecitf d’anéantir Gaza était atteint.