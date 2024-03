Direct Guerre Israël-Hamas : le secrétaire d'Etat américain attendu dans la semaine au Moyen-Orient dans le cadre des pourparlers de trêve

Un sixième déplacement au Moyen-Orient depuis octobre. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est attendu mercredi en Arabie saoudite, puis jeudi en Egypte, dans le cadre des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et y augmenter l'aide humanitaire, a annoncé mardi 19 mars le porte-parole du département d'Etat. Le chef de la diplomatie américaine discutera "des efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu immédiat garantissant la libération de tous les otages restants, de l'intensification des efforts internationaux visant à accroître l'aide humanitaire à Gaza et de la coordination de l'après-conflit à Gaza", précise son porte-parole. Suivez notre direct.

Les pourparlers de trêve s'intensifient. Selon le site américain Axios, des discussions "positives" ont bien eu lieu et les négociateurs israéliens vont rester au Qatar pour continuer les négociations "détaillées" avec les médiateurs qatariens et égyptiens.

Famine imminente à Gaza. Un habitant sur deux de l'enclave palestinienne connaît une situation alimentaire catastrophique, en particulier dans le Nord où la famine sévira d'ici le mois de mai en l'absence de mesures "urgentes", ont prévenu lundi les agences spécialisées de l'ONU. Plus de 1,1 million de Gazaouis sont confrontés à "une situation de faim catastrophique", "le nombre le plus élevé jamais enregistré" par l'ONU.

Mort du numéro 3 du Hamas. Marwan Issa, chef adjoint de la branche armée du Hamas, a été tué "lors d'une opération israélienne la semaine dernière", a annoncé lundi le conseiller à la sécurité nationale de l'exécutif américain. Il s'agit du responsable le plus haut placé tué sur ce territoire par l'armée israélienne depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Violents combats à l'hôpital al-Chifa. L'armée israélienne a lancé lundi une opération sur cet hôpital, le plus important du territoire situé au cœur de la ville de Gaza, et a appelé la population à évacuer la zone. Elle affirme disposer "d'informations" selon lesquelles des "hauts gradés" du Hamas utilisent ces lieux. Elle assure avoir tué lundi des dizaines de combattants palestiniens et en avoir arrêté "plus de 200" dans cette opération.