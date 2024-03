Direct Grève de la fonction publique : 8,8% d'enseignants grévistes en moyenne, selon le ministère de l'Education

Huit syndicats (CGT, CFDT, CFE-CGC, Fédération Autonome, FO, l'UNSA, Solidaires, Snes-FSU) appellent les quelque 5,7 millions d'agents de la fonction publique à la grève, mardi 19 mars, pour réclamer une hausse de salaires et de meilleures conditions de travail dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière. A la mi-journée, le ministère de l'Education nationale recense 8,8% d'enseignants grévistes en moyenne. Dans les écoles, le ministère annonce un taux moyen d'enseignants grévistes de 6,77%, de 14,86% dans les collèges, et de 6,96% dans les lycées d'enseignement général et technologique. Suivez notre direct.

"L'école est au bord de l'effondrement", alerte le syndicat FSU. Le secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire, Benoît Teste, a estimé mardi matin sur France Culture que "l'école manqu[ait] de tout, à commencer par des salaires corrects et dignes". La "crise de recrutement", liée aux "conditions de rémunérations", explique le "manque de remplaçants" constaté dans de nombreux établissements et contribue, in fine, à des "conditions de travail qui se dégradent", déplore-t-il.

Manifestation en début d'après-midi à Paris. Le cortège parisien s'élancera des abords du jardin du Luxembourg vers 14 heures et se dirigera vers le quartier des ministères dans le 7e arrondissement de la capitale. Les leaders de la CFDT, Marylise Léon, de la CGT, Sophie Binet, et de Force ouvrière, Frédéric Souillot, seront présents. Des rassemblements sont prévus dès mardi matin devant de nombreuses préfectures et sous-préfectures, comme à Nantes (Loire-Atlantique), Besançon (Doubs) ou Cambrai (Nord)

Un mouvement suivi ? Malgré une rare unité intersyndicale dans l'appel à la mobilisation, les organisations représentatives s'attendent à des pourcentages de grévistes moins élevés que lors des manifestations contre la réforme des retraites début 2023, qui avait mobilisé de 15% à 30% de grévistes selon les secteurs.