Trafic de drogue : Emmanuel Macron annonce "plus de 82 interpellations et une soixantaine de gardes à vue" à Marseille depuis lundi

"Il y a eu un investissement historique de la nation aux côtés des Marseillaises et des Marseillais pour réussir ici à avoir une action plus forte et résolue", a ajouté le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a affirmé, mardi 19 mars, à Marseille ne "céder à aucun discours de défaite" face aux trafics de drogue, au début d'une vaste opération policière qui a déjà abouti à "plus de 82 interpellations et une soixantaine de gardes à vue" depuis lundi.

S'exprimant devant la presse après plus de deux heures de déambulation dans le quartier de la Castellane, le chef de l'Etat a annoncé qu'il s'agissait de "la première d'une série d'une dizaine d'opérations 'place nette' dites 'XXL'" qui doivent s'étendre sur plusieurs semaines.

"Il y a eu un investissement historique de la nation aux côtés des Marseillaises et des Marseillais pour réussir ici à avoir une action plus forte et résolue", a ajouté le chef de l'Etat. "Dans plusieurs quartiers, on a des points de deals qui ont fondu, qui ont beaucoup réduit", a-t-il assuré.