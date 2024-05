Bombardement à Rafah : une frappe israélienne touche un camp de réfugiés

Des dizaines de personnes sont mortes, après la frappe israélienne sur un camp de déplacés palestiniens à Rafah dimanche 26 mai, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne assure avoir frappé un complexe du Hamas.

Dans la nuit, des cris et des affolements. Une partie d’un camp de déplacés a brûlé par des bombardements. Des hommes, des femmes et des enfants sont extraits du chaos de leurs abris de fortune fait de tente en bois et en tôle. Les premiers témoins parlent d’une explosons soudaine. "Nous faisions la prière et nos enfants dormaient quand soudain on a entendu un grand bruit et du feu tout autour", témoigne une réfugiée.

"Des cibles légitimes"

L'armée israélienne reconnaît avoir frappé le complexe mais Tsahal ne donne pas plus de détails. Elle affirme que la frappe a été menée "contre des cibles légitimes au regard du droit international et avec des munitions précises". Selon l'armée israélienne, l'attaque ciblait deux responsables du mouvement en Cisjordanie, Yacine Rabia et Khaled Nagar.