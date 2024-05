Alimentation : le succès des Aifryer

Les Airfryer ont envahi de nombreuses cuisines. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles machines représentent un véritable gain de temps, d’argent et d’espace.

Des frites cuites avec peu de matière grasse en une vingtaine de minutes. C'est la particularité des friteuses à air chaud appelées Airfryer. Les professionnels de la cuisine utilisent même cette machine pour cuire de nombreux aliments. Un objet qui est multitâche dans laquelle on peut soit faire frire des légumes, des poissons, les viandes de manière homogène et très rapide. Des friteuses sans huile vendues à partir d'une quarantaine d'euros, et jusqu'à plusieurs centaines pour les plus gros modèles.

Des inconvénients

Dans un magasin, les friteuses sans huile représentent désormais 80 % des achats du rayon. Leurs ventes ont explosé avec plus de 45 % d’augmentation. Les premiers modèles avec peu d'huile sont présentés dès 1979. "La vitamine C est éliminée complètement lors d’une cuisson à forte température. Et les protéines vont être moins digestes quand elles sont cuites à très haute température", explique une diététicienne. Des inconvénients qui n'empêcheront pas les plus gourmands de finir leur assiette.