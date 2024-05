Solidarité : des enfants porteurs de handicap et valides volent ensemble grâce à l’association "Rêves de gosses"

Dans le cadre de la rubrique "Une idée pour la France", direction la ville de Toulouse. Depuis presque 30 ans, l’association "Rêves de gosses" se bat pour créer des amitiés entre des enfants valides et d’autres porteurs de handicap.

L’idée de l’association "Rêves de gosses" est la suivante : "réunir [d]es enfants ordinaires et extraordinaires, les mettre dans un avion et faire un baptême", afin qu’ils "laissent au sol les entraves qu’ils ont sur la terre", explique son fondateur, Jean-Yves Glémée.

Ce matin-là, il y a dans l’air comme un parfum d’aventure. À l’aéroport de Toulouse (Haute-Garonne), 180 jeunes, valides et porteurs de handicap, vont partager leur premier vol. Une vingtaine d’avions les attendent sur le tarmac. Sébastien Roquette, un pilote professionnel chevronné, est heureux de les emmener en balade. "Les mots des enfants, lorsqu’ils découvrent en disant [que] c’est trop chouette, ça bouge, je trouve ça génial. Ça nous remet nous-mêmes dans la situation de la découverte", confie-t-il. Chaque année, 1 500 enfants profitent du programme.

Réaliser ses rêves

Tous les ans au mois de mai, l’association organise un tour de France aérien avec neuf villes-étapes et des baptêmes dans chaque ville, précise la journaliste Valérie Heurtel, sur le plateau du 13 Heures. Cette année, la dernière devrait avoir lieu en octobre en Nouvelle-Calédonie.

D’autres associations se mobilisent pour permettre à certains de réaliser leur rêve. C’est notamment le cas de "Part’âges ton rêve", une association basée en Normandie destinée aux seniors : Monique a ainsi découvert New York (États-Unis), et Michel et Françoise ont eu droit à une croisière sur le Rhin. Quant à Gwenola et Jacky, un couple d’éducateurs normands à la retraite, ils ont ouvert un bistrot chez eux, pour créer du lien avec leurs voisins et "que leur maison soit toujours pleine".