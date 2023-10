Attaque du Hamas contre Israël : quatre enfants français portés disparus

Durée de la vidéo : 1 min

Beaucoup d'interrogations subsistent sur le sort des otages, qui seraient plus de 150 à être aux mains du Hamas. Dans son allocution, jeudi 12 octobre, le président Emmanuel Macron a confirmé qu'il y a bien 17 disparus et quatre enfants otages, dont trois ne sont âgés que de 12 ans.

Eitan, Noya, Erez et Sahar : quatre enfants pris en otage par le Hamas. Leurs familles crient leur détresse. Près d’une semaine après l’enlèvement de son frère et de sa sœur, Gaya Calderone peine à témoigner. Sa sœur Sahar, 16 ans, a été enlevée en même temps que son petit frère de 12 ans, Erez. Gaya pense l’avoir reconnu tenu par des assaillants armés sur une vidéo prise par des terroristes. "Je n’avais jamais vu tant de rage s’abattre sur des enfants innocents. Ils vivaient juste leur vie. Mon plus grand rêve aujourd’hui est de leur faire un câlin comme avant", a-t-elle déclaré.

Deux enfants de 12 ans enlevés

Eitan, âgé lui aussi de 12 ans, a été enlevé à moto avec sa mère. Elle, sur un autre véhicule, a pu s’enfuir, mais pas son fils, dont elle n’a aucune nouvelle. "On ne sait pas s’il est seul, et on ne sait pas s’il mange, s’il dort. On voudrait tellement qu’il revienne", s’émeut Batsheva Yahalomi, mère de Eitan.

Une autre mère attend elle aussi un signe de sa fille Noya, enlevée avec sa grand-mère. Elle redoutait qu’elles soient piégées sous les bombes. "Je me demande où elles sont. Je me dis qu’au moins, elles sont ensemble", témoigne Galit Dan-Jaoui, mère de Noya. Emmanuel Macron a promis, jeudi 16 octobre, que la France n’abandonnerait pas ces enfants.