Attaque du Hamas contre Israël : les soldats israéliens se préparent à l’offensive

Plus de 350 000 réservistes ont été rappelés par l’armée israélienne. Les militaires qui encerclent Gaza se préparent.

Sur une route au sud d’Israël, une longue ligne de poussière à l’horizon témoigne du plus grand déploiement militaire de l’histoire du pays. Des blindés forment un véritable mur de fer autour de la bande de Gaza. Beaucoup d’accès sont totalement fermés aux civils. Au Nord et à l'Ouest, l’armée attend les ordres, prête à avancer et à pénétrer dans le territoire palestinien. En attendant l’offensive, des volontaires distribuent de la nourriture et de l’eau aux soldats. Ils se disent satisfaits qu’Israël passe à l’offensive.

Une opération militaire imminente

Les réservistes se préparent à rejoindre leurs unités. "Personne ne peut dire à quel moment se déroulera l’opération, mais va elle va se dérouler en plusieurs phases. La première est imminente et a peut-être déjà commencé, il s’agit pour Israël de sécuriser la zone entre la barrière de Gaza et les premières maisons, cela se fait avec l’artillerie. Puis ce sera l’entrée de la majorité de ses forces dans la bande de Gaza", résume Agnès Vahramian, journaliste de France Télévisions Moyen-Orient.