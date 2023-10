Restauration : ces établissements qui font payer le gaspillage

Durée de la vidéo : 1 min

En Bretagne, plusieurs établissements font payer un supplément aux clients qui ne terminent pas leur assiette. La mesure porte ses fruits.

Dès l’entrée du restaurant "L’Aigle rouge", le message est clair : les clients doivent finir leur assiette, sous peine de devoir payer un supplément de 5 euros. "On prend ce dont on a besoin, on y retourne plusieurs fois. Mais le gaspillage, je ne vois pas l’intérêt", dit une femme. Ce buffet à volonté fait une centaine de couverts par service. Avec la hausse du prix des matières premières, les salariés font encore plus attention au gaspillage.

10 millions de tonnes de produits par an

Kevin Zhou, le responsable de salle scrute les assiettes, avant d’intervenir si nécessaire. Ici, la mesure était indispensable. Des assiettes parfois remplies de nourriture étaient gâchées par des clients. En Bretagne, plusieurs restaurants ont suivi cet exemple pour moins jeter. Selon le ministère de l’Écologie, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits par an.