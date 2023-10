Conflit Israël-Gaza : un enfant franco-israélien de 12 ans est porté disparu

Durée de la vidéo : 1 min

Eitan, 12 ans, a été enlevé par des hommes du Hamas, samedi 7 octobre. Depuis, sa famille est sans nouvelle de lui.

Eitan, 12 ans, est un enfant franco-israélien. Il fait partie des centaines de personnes qui ont disparu depuis l'attaque du samedi 7 octobre. Il était avec sa sœur dans sa maison située à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. Ils ont été enlevés avec leur mère par les hommes du Hamas sur deux motos différentes. "La moto de sa mère s'est arrêtée et celle d'Eitan a continué. Depuis ce moment, on ne sait rien", assure Ayala Yahalomi Luzon, tante d'Eitan, disparu.

Probablement emmené à Gaza

La sœur et la mère d'Eitan ont réussi à s'échapper, le père a été blessé lors de l'attaque et est toujours porté disparu. Eitan a probablement été emmené à Gaza. Sa famille surveille les menaces du Hamas d'exécuter les otages en cas d'offensive israélienne. La tante d'Eitan demande à Israël d'en tenir compte et de ne pas se précipiter. "Mettez toute la pression pour les ramener, et après, faites ce que vous avez à faire", implore-t-elle. Eitan fait partie des 13 Français portés disparus.