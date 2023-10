Alimentation : la consommation des œufs en hausse malgré l'inflation

Durée de la vidéo : 1 min

Le prix des œufs a augmenté de 29 % en deux ans. Pourtant, dans un contexte d'inflation, ils restent plébiscités, puisqu'il s'agit de la protéine animale la moins chère.

Les Français consomment de plus en plus d'œufs. Leur consommation a augmenté de 4 % en un an. Malgré une inflation de 29 % en deux ans, l'œuf reste la protéine animale la moins chère. La boîte de 6 œufs en plein air coûte 2,08 euros, contre 1,79 euro pour un élevage en batterie. Ces différences de prix s'expliquent par le mode de production des œufs. "La poule qui est en plein air va consommer plus d'aliments qu'une poule qui est au sol et encore plus qu'une poule qui va être dans une cage", indique Loïc Coulombel, vice-président du Comité National pour la Promotion de l'Œuf.

Les prix devraient baisser en 2024

Un producteur de volailles vend ses œufs 30 centimes l'unité. "Une douzaine d'œufs, ça ne coûte pas très cher. On peut faire plusieurs repas par rapport à un poisson ou de la viande", assure Alain Causse, producteur de volailles et d'œufs. Ce produit devrait être encore plus compétitif en 2024, avec la baisse du prix de l'énergie et de l'alimentation des poules.